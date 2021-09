Anote Aí

publicado em 14/09/2021

Com a saída de Fabiano Gimenez da Secretaria de Esportes, o nome de Marcello Stringari volta a ser comentado para a Pasta (Foto: Rodrigo Corsini/FPF)

Como antecipado pelo A Cidade, as cinco Areninhas conquistadas pelo prefeito Jorge Seba junto ao presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, serão distribuídas pelos quatro cantos de Votuporanga (Norte, Sul, Leste e Oeste) e também uma para Simonsen. Ontem, ao reforçar essa informação, Seba aproveitou para agradecer ao deputado votuporanguense pela conquista.Por falar no prefeito, hoje ele embarca para Brasília onde, no jargão popular, irá passar o chapéu, de gabinete em gabinete, dos deputados federais, em busca de recursos para o município. Mais do que apenas pedir, ele está indo preparado, se reuniu com seu secretariado e todos foram incumbidos de apresentar projetos para suas respectivas áreas. Trata-se de um planejamento integral para 2022.Ainda em Brasília, Seba terá uma audiência com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite, onde irá tratar de assuntos inerentes à Pasta, em especial sobre a ampliação de áreas verdes no município.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.