Anote Aí

publicado em 04/09/2021

O empresário Mário Nagata (na foto com o colunista) muito festejado pela inauguração da agência Wells/Nissan (Foto: A Cidade)

Na sua passagem, ontem, pela CIDADE FM, o prefeito Jorge Seba confirmou que vai reativar o Mercadão Municipal. Ele disse que ainda não sabe se o Poupatempo e o Detran, que lá estão instalados, vão permanecer no prédio. Isso ainda carece de estudo. Mas “bateu o martelo” que está nos planos do seu governo a reativação do Mercadão.Durante o programa “Jornal da Cidade”, das 12 às 13h, o prefeito permaneceu nos estúdios da Cidade FM respondendo perguntas da população. Moradias populares e o desfavelamento no bairro Matarazzo foram a tônica da entrevista. Outras questões relativas à saúde pública e educação também estiveram na pauta.Como era de se esperar, a inauguração da Wells/Nissan foi um sucesso. O empresário Mário Nagata sentiu o seu grande prestígio na cidade. Autoridades, como o prefeito Jorge Seba, empresários e comerciantes compareceram ao ato para um abraço no empreendedor Nagata. Foi um encontro movimentadíssimo.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.