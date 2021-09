Anote Aí

publicado em 02/09/2021

A Prefeitura de Votuporanga está avançando no trabalho de controle de pragas na rede de esgoto do município (Foto: Prefeitura de Votuporanga )

O prefeito Jorge Seba anunciou ontem, por meio de suas redes sociais, o início da instalação da caderneta digital nas escolas municipais de Votuporanga. Segundo Seba, isso agregará ainda mais valor ao excelente trabalho realizado pelos profissionais da educação que atuam no município.A Prefeitura de Votuporanga está avançando no trabalho de controle de pragas na rede de esgoto do município. A intervenção é feita anualmente com o objetivo de fazer um controle eficaz contra a infestação de pragas e insetos, como baratas, escorpiões e ratos. A previsão é de que sejam utilizados mais de 150 kg de raticidas, e 300 kg de glucose que serão misturados ao veneno para o controle das baratas.Também está em fase avançado o projeto da segunda etapa do programa de recapeamento lançado pelo prefeito Jorge Seba, que visa levar melhorias a mais de 200 quarteirões da cidade. Nessa nova fase mais 11 bairros serão contemplados (veja mais na página 3).*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.