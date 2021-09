Anote Aí

publicado em 01/09/2021

Vereadores da zona Norte estiveram reunidos com o prefeito Jorge Seba essa semana para tratar das melhorias no Mini Hospital do Pozzobon (Foto: Assessoria)

Além de marcar o começo do mês, o dia 1º marca o começo da campanha “Setembro Amarelo”, em prol da valorização da vida e prevenção ao suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza a campanha, que tem projeção nacional.No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios por ano e mais de um milhão no mundo. Os dados estão disponíveis no site oficial da campanha. É uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens.A esmagadora maioria dos casos de suicídio estava relacionada a transtornos mentais, de acordo com o site da campanha. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.