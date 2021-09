Anote Aí

publicado em 31/08/2021

O prefeito Jorge Seba (PSDB) está aberto ao diálogo e gosta de ouvir a opinião do povo. Isso é o que pode deduzir, com os ouvintes do programa “Café com o Prefeito”, transmitido nas manhãs de segunda-feira, com retransmissão no programa noticioso “Jornal da Cidade”, às 12h, pela CIDADE FM. Sem formalidades, dirigindo-se com naturalidade para as famílias, Jorge Seba relata as atividades da administração pública. Uma espécie de prestação de contas.Além de ser entrevistado pelo jornalista e apresentador do programa, Fábio Ferreira, a emissora abre espaço para a participação popular. Os ouvintes participam pelo WhatsApp e comentam com o prefeito sobre os problemas do seu bairro, dando detalhes daquilo que lhes incomodam. Assim, Jorge Seba toma consciência do que acontece na cidade, tendo como “fiscais” os seus próprios moradores. E convenhamos: ninguém melhor que eles.Outros prefeitos já utilizaram do rádio para se aproximar da população. Porém, o programa com Jorge Seba ganhou um novo formato. É mais dinâmico e direto ao assunto. Ontem, houve cobrança dos moradores do bairro Pacaembu, preocupados com o meio ambiente e pedindo por árvores. Houve também manifestação de sitiantes falando da conservação de estradas rurais. É gente do povo ajudando a administrar a cidade.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.