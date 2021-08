Anote Aí

publicado em 25/08/2021

Encarnação Manzano mostrou o talento da mulher quando vereadora (Foto: Prefeitura de Votuporanga )

A Câmara Municipal está mais sensível na missão de legislar sentindo a voz feminina em plenário. Dizem que a mulher tem a sutileza de conduzir o clamor popular. Na verdade, há uma tendência crescente de incentivar a participação da mulher nas casas legislativas. Votuporanga hoje tem quatro vereadoras no plenário. Nunca foi assim.Vale recordar que a primeira mulher eleita vereadora em Votuporanga foi Luzia Câmara Romani, nos anos 80, no governo de Mário Pozzobon. Na época, a sua eleição foi muito bem acolhida pela comunidade. E depois dela, outras mulheres tiveram a "coragem" de enfrentar as eleições e de legislar, mas sempre foram minoria.Antes da missionária Edinalva, eleita desde a legislatura passada, quem fez uma boa representação foi a professora Encarnação Manzano. Dona de uma característica própria e com boa oratória ela conseguiu sobressair no cenário que participou. Todavia, desiludiu-se da política.