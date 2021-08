Anote Aí

publicado em 05/08/2021

O governador João Doria subiu o tom ontem contra o Ministério da Saúde e disse que não irá aceitar boicote à vacinação no Estado (Foto: Assessoria)

O governador João Doria ontem uma cobrança pública ao Ministério da Saúde sobre “o corte intempestivo” de 50% do último lote proporcional à população de vacinas da Pfizer a que São Paulo tem direito. O Estado encaminhou ofício a Brasília pedindo que mais 228 mil doses do imunizante sejam entregues em prazo de até 24 horas.Em pronunciamento Doria afirmou que o Governo de São Paulo recebeu ontem 228 mil doses a menos do previsto da vacina da Pfizer. “SP não aceitará boicotes do Governo Federal. Ontem recebemos metade das doses de vacinas da Pfizer previstas. O argumento é que SP está com a vacinação mais avançada. Estão punindo a eficiência da gestão de SP? Tomaremos medidas para garantir vacina no braço da nossa população”, disse o governadorO ofício do Governo de São Paulo foi remetido diretamente ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No documento, o Estado informa que a pauta do Governo Federal reservou apenas 10% do total da nova entrega nacional de imunizantes da Pfizer para São Paulo.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.