Anote Aí

publicado em 31/07/2021

Repercute positivamente a posse de Carlinhos Matta na ACV (Foto: A Cidade)

A semana foi marcada pela posse solene na Associação Comercial. Na quinta-feira, dia 29, o comerciante do ramo farmacêutico Carlos Eduardo Ramalho Matta foi reconduzido à presidência da entidade. As principais lideranças do município prestigiaram o ato.É uma rotina a reeleição de presidente da Associação Comercial. Conforme estabelece o estatuto, o mandato de presidente na entidade é de um ano estando prevista uma única reeleição. Assim, nos últimos anos os presidentes têm cumprido um mandato de dois anos sendo submetido a uma reeleição. Antes o mandato era de dois anos.É honroso o cargo de presidente da Associação Comercial. O posto lhe habilita a participar das decisões que são tomadas de interesse do município. Assim, rotineiramente, o presidente é ouvido em assuntos de competência dos três poderes constituídos. A Associação Comercial tem peso no destino da cidade.