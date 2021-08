Anote Aí

publicado em 30/07/2021

Após nomeação do senador Ciro Nogueira, presidente do PP, à Casa Civil, o deputado estadual Fausto Pinato (PP) suavizou suas críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (Foto: Assessoria)

Foi dada a partida nas comemorações do aniversário de 84 anos de Votuporanga. Na verdade, ainda vai ser. É que a Prefeitura confirmou que o ritmo de festa começa com a edição deste fim de semana do Cultura On-line, que vai trazer apresentações de dança, coral e música. As atrações começam a ser transmitidas a partir das 13h de amanhã e no domingo (1º). Ou seja, as comemorações começam assim que agosto começa. Faz sentido, não?Apesar de confirmado o pontapé inicial, a programação oficial das atividades comemorativas do aniversário da cidade segue um mistério. E a do Fliv também. Desde que foi oficialmente lançado, no dia 16, um botão escrito “programação em breve” está fixado no site oficial do festival. Nesse ínterim, porém, a Prefeitura soltou alguns nomes que confirmaram a “webpresença” no evento. Quem acompanha o site do jornal A Cidade está inteirado sobre isso.As páginas do jornal, sejam as impressas ou na internet, são um espaço para veicular informações e histórias. Às vezes, ao contar algumas, acabamos dando um pequeno empurrão para agilizar que as coisas aconteçam. Foi o caso do reencontro de Adelaide Rodrigues Soaris com seu filho, Celso Rodrigues Mello. Como publicado pelo A Cidade anteontem, ela estava em busca de Celso há 15 anos. Um dia depois, graças à reportagem, conseguiu reencontrá-lo. E, claro, o momento foi bem emocionante (leia mais na página 5).*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.