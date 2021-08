Anote Aí

O advogado Roberto Biazi: este é nome para a provedoria da Santa Casa. (Foto: Arquivo pessoal )

Nada ainda oficialmente. Mas são fortes os rumores de que o conceituado advogado Roberto Biazi foi convidado e já teria aceitado o cargo para assumir a provedoria da Santa Casa. O anúncio oficial e a sua posse devem ser divulgados a qualquer momento. Espalhem a boa nova: o Biazi vem aí.Roberto Biazi será o sucessor natural de Luiz Torrinha que por força estatutária não poderá ser reeleito para o cargo. Para a Santa Casa é a notícia do ano. Roberto Biazi desfruta de um elevado conceito na sociedade e tem dado mostra da sua dedicação ao trabalho voluntário. Não tenham dúvidas que o nome dele vai repercutir positivamente.No “Anote Aí” de ontem destacamos o bom trabalho de Adauto Mariola na presidência do Conselho Administrativo da Santa Casa e até apontamos no seu nome para o grupo que administra o hospital. A novidade é de que a sugestão repercutiu de imediato. Consta que o nome do Adauto já estaria na lista dos seletos escolhidos diretores para a gestão de Roberto Biazi. Quem viver, verá!*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.