Anote Aí

publicado em 27/07/2021

Adauto Mariola é só agradecimentos pela sua passagem na presidência do Conselho da Santa Casa de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Se alguém de Votuporanga foi na recepção ao ex-governador Geraldo Alckmin, sexta-feira, dia 23, em Nhandeara, o nome não foi revelado. Para aqueles políticos que foram consta que havia uma recomendação para não se deixar ser fotografado ao lado do ex-governador. É marcação cerrada pela turma de João Doria.No entanto, o vice-governador Rodrigo Garcia, que esteve na região no último fim de semana, disse em Rio Preto que as “chantagens” do governo para que aliados não saíssem na foto com Alckmin são apenas “especulações” e que não existiu nada nesse sentido.Todavia, o caso mais comentado sobre o assunto envolve a prefeita de Potirendaba Gislaine Franzotti (PTB). Contam que ela recebeu um recado de um assessor de um deputado da nossa região aconselhando-a que não fosse ao encontro de Geraldo Alckmin, em Nhandera.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.