Anote Aí

publicado em 14/07/2021

Se tudo correr como planejado, o Aeroporto Estadual “Domingos Pignatari” vai à leilão amanhã (Foto: A Cidade)

Se nada for alterado, está marcado para esta quinta-feira, dia 15, o leilão dos 22 aeroportos estaduais de São Paulo, entre eles o de Votuporanga. A princípio o Aeroporto Estadual “Domingos Pignatari” faz parte de um pacote que tem como “vitrine” o aeroporto de Rio Preto.Com o leilão dos aeroportos o governo de São Paulo espera arrecadar cerca de R$$450 milhões. Os aeroportos estaduais passarão para a iniciativa privada. Vamos esperar como vai reagir o mercado financeiro. Otimismo é o que não falta para o governo.Faleceu ontem em Cuiabá-MT, o ex-prefeito de Jales dr. Edison Freitas de Oliveira. Ele governou a vizinha cidade no período de 1969 a 1973. O dr. Edison foi uma das lideranças do antigo MDB e coordenador da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste Paulista). Depois mudou-se para o Mato Grosso.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.