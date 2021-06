Anote Aí

publicado em 22/06/2021

Após uma reunião com representantes do Hospital do Amor de Barretos, o prefeito Jorge Seba anunciou a vinda da Carreta de prevenção ao município (Foto: Assessoria)

A Saev Ambiental realizou uma licitação para obra do Poço de Simonsen. A autarquia informou que a previsão é que os trabalhos comecem no final desse mês. Só que ainda é preciso aguardar os trâmites legais para que o projeto seja iniciado, de fato. Vamos ver quanto tempo vai levar para esse projeto sair do papel.Após a publicação do decreto para o 'lockdown noturno', a cada dia vemos um desdobramento (ou impacto) das novas restrições. Ontem, por exemplo, a Prefeitura comunicou que suspendeu as atividades esportivas para crianças menores de 12 anos. Isso porque uma das medidas do novo decreto foi justamente proibir a circulação de crianças dessa faixa etária pela cidade.No contexto do esporte, a secretaria responsável pelo setor suspendeu atividades como ballet, capoeira, judô, karatê, natação e futebol (futsal e de campo). A decisão, segundo Prefeitura, é para colaborar com o intuito de evitar aglomerações nesse momento do aumento de casos da Covid-19 no município e região. Como vocês devem lembrar, as crianças também estão proibidas de entrarem em estabelecimentos comerciais, bancos, casas lotéricas, cinemas, bares, restaurantes e lanchonetes.