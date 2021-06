Anote Aí

Prefeito Jorge Seba (PSDB) fez uma espécie de balanço do que já foi feito na sua gestão, principalmente no enfretamento da pandemia (Foto: A Cidade)

André Moreti e Lilian, que são da comunidade surda de Votuporanga, usaram a tribuna livre na sessão desta semana da Câmara para reivindicar políticas públicas e divulgação melhor para os serviços de saúde prestados para essa parcela da população. Os dois participaram da sessão a convite dos vereadores Chandelly Protetor (Podemos) e Professor Djalma (Podemos).Ainda na sessão da Câmara, a vereadora Sueli Friósi (Avante) pediu que fosse realizada a testagem em massa da população em paralelo à vacinação contra a Covid, igual ocorreu em outras cidades do estado. Ela disse que vai encaminhar um documento para o deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), solicitando que ele intervenha. Vamos ver no que isso vai dar.Outro ponto discutido na Casa de Leis foi o Projeto de Lei do Executivo sobre a “taxa do lixo”, que é o imposto sobre serviços de varrição, coleta de resíduos e despesas com aterro sanitário. O vereador Osmair Ferrari (PSDB) se posicionou contra o projeto, por entender que esse imposto, hoje integrado à conta de água, estaria também inserido no valor pago pelos munícipes no IPTU.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.