publicado em 02/06/2021

Itamar Borges assumiu ontem, oficialmente, o comando da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (Foto: Redes sociais)

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) assumiu ontem, de forma oficial, o comando da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. O parlamentar da região é natural de Santa Fé do Sul, mas transferiu seu domicílio eleitoral recentemente para São José do Rio Preto.Em seu terceiro mandato como deputado estadual, Itamar, que é advogado, foi professor universitário, vereador e por três mandatos prefeito de Santa Fé do Sul, chega para reforçar o “time” político do governador João Doria (PSDB), que almeja alcançar à presidência da república.Com a nomeação de Itamar, que está entre os principais nomes do MDB no estado, Doria busca duas frentes: primeiro ampliar sua base no próprio Estado, engordando seu capital político e, ao mesmo tempo, acenando para o partido do ex-presidente Michel Temer uma costura a nível nacional para tentar desbancar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nas urnas.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.