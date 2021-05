Anote Aí

publicado em 25/05/2021

Uma equipe da Secretaria de Obras, comandada por Salvador Castrequini, acompanhado dos servidores Jonatas Mateus Trevisan e Adilson de Souza Xavier, além do secretário de Governo, Alexandre Giora, e o vereador Jura fizeram uma visita técnica à área. (Foto: Arquivo pessoal)

A promessa é de longa data e já passou por diversas administrações, mas, agora, parece que a esperada Usina de Asfalto, enfim, deve sair do papel. A informação foi antecipada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que cobra essa instalação desde o seu primeiro mandatoDe acordo com o parlamentar, a conquista foi viabilizada pelo Prefeito Jorge Seba junto ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que tem usina de asfalto em perfeitas condições parada, sendo acertada a transferência do equipamento para a Prefeitura de Votuporanga, que continuará onde está, porque a área onde está instalada a usina foi transferida para o município.A Prefeitura, por sua vez, disse que a Secretaria de Obras ainda está em tratativa com o DER. O prefeito quer tudo oficializado antes de anunciar a conquista e o fim da longa espera.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.