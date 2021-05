Anote Aí

publicado em 19/05/2021

Mário Nagata, um bem-sucedido empresário que dá novos rumos para o grupo WELLS (Foto: Arquivo Pessoal)

Em meio a pandemia que nos rouba o tempo de enxergar outros assuntos e nos furta o prazer de apreciar evoluções que acontecem em diferentes áreas sociais e econômicas, não deve esconder o sabor das conquistas e deixar passar batido, por exemplo, o momento histórico vivido pelo Grupo Wells tão bem comandado pelo empresário Mário Nagata.Conforme anunciado, por decisão da Ford Motor Company fechou-se um ciclo de história no Brasil, compartilhada em Votuporanga pelo grupo Wells, nos últimos 23 anos. O grupo Wells, no entanto, se mantém ativo e com novos projetos arrojados levantando no mastro da revenda a bandeira da fabricante Nissan.Nesta ciranda de altos negócios no concorrido mercado automobilístico, Votuporanga tem o privilégio de contar com um empresário e profundo conhecedor do ramo de revenda que é o Mário Nagata. Este, quando chegou em Votuporanga e passou primeiro pela revenda Fiat, já tinha grande experiência no seu ramo de atividades, mas vislumbrou nesta terra a melhor oportunidade de investimento.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.