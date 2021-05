Anote Aí

publicado em 13/05/2021

Na CPI da Covid, Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, mostrou a carta em que a Pfizer oferece vacinas ao Brasil e fica sem resposta (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

As equipes do Procon de Votuporanga e do Núcleo do Procon-SP, de São José do Rio Preto, fiscalizaram supermercados, estabelecimentos do ramo de alimentação e postos de combustíveis nesta semana. A operação faz parte do calendário de atuação do órgão e também atendeu denúncias recebidas de consumidores.Segundo o diretor do Procon de Votuporanga, Leandro Vinicius da Conceição, um dos alvos da fiscalização foram os preços praticados. "Recebemos várias reclamações de consumidores e também indicações de vereadores, de possível aumento abusivo de preços durante a pandemia e estamos verificando isso", disse o diretor. É bom ficar de olho nisso, mesmo.Falando em aumento de preços, quem precisou abastecer nos últimos dias percebeu que o etanol voltou a subir. Em Votuporanga, o combustível voltou a passar dos R$4 e deve aumentar ainda mais nesta semana. A reportagem do A Cidade deu um giro pelo município e conversou com donos de postos, gerentes, frentistas e clientes para entender o que causou esse aumento e os impactos dele tanto para quem comercializa o combustível quanto para quem consome (leia mais na página 5).