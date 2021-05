Anote Aí

publicado em 11/05/2021

Geraldo Alckmin quer prévias dentro do PSDB para o governo do Estado, mas João Doria descarta a hipótese (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A disputa pelo governo de São Paulo pode rachar o “ninho tucano”. O grupo do governador João Doria já dá como certa a candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia para a sucessão no Palácio dos Bandeirantes. No entanto, o maior adversário pode estar dentro do partido: o ex-governador Geraldo Alckmin.Alckmin quer uma prévia dentro do PSDB para a indicação do candidato. Doria descarta a prévia porque entende que o vice Rodrigo Garcia concorre como se fosse uma reeleição uma vez que ele já é o vice. Para isso, Rodrigo, que hoje está no DEM, deve mudar de partido para o PSDB no mês que vem.Já os simpatizantes da candidatura de Geraldo Alckmin admitem que se ele não tiver espaço no PSDB, poderá mudar de partido, filiando-se no PSD, de Gilberto Kassab. Rodrigo Garcia que hoje é o “todo poderoso no DEM”, teme mudar de partido e perder nas prévias do partido. Melhor seria ser candidato pelo próprio DEM.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.