Anote Aí

publicado em 04/05/2021

O vice-governador, Rodrigo Garcia, esteve neste domingo em Mirassol para liberação R$16,9 milhões para dar continuidade à obra do Hospital São Pedro (Foto: Assessoria de imprensa)

A Secretaria da Saúde de Votuporanga iniciou ontem o processo de desativação da tenda instalada ao lado da UPA. De acordo com a Pasta, a decisão se deu após redução de mais de 40% na média diária de atendimentos. Em março, o registro de atendimentos por dia era de 126, e em abril esse número ficou em 75.Desta forma, conforme a Prefeitura, a UPA continua sendo a porta de entrada para o primeiro atendimento para pessoas com sintomas gripais, no entanto, sem a necessidade de estrutura ampliada para fazer a triagem desses pacientes.O Hospital de Campanha, no entanto, seguirá funcionando normalmente, para o atendimento de pessoas em estado grave. A Secretaria da Saúde ressaltou ainda que os atendimentos às demais urgências continuam sendo prestados no Mini-Hospital do Pozzobom, que funciona 24 horas.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.