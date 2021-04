Anote Aí

publicado em 28/04/2021

Fausto Pinato repercutiu nas redes sociais após uma foto ousada no Instagram (Foto: Redes sociais)

Na próxima sexta-feira, dia 30, o governador João DOria (PSDB), deve fazer a reclassificação do Plano São Paulo por regiões. A previsão é de que mesmo com a queda de casos, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid segue em alta. Se não houver redução maior a tendência será prorrogar a fase de transição.O deputado federal da região Fausto Pinato (PP) está reforçando a sua assessoria com um conhecido votuporanguense. Trata-se de Claudinho Craveiro, o filho do radialista Cláudio Craveiro, que está cuidando dos assuntos relacionados ao parlamentar aqui em Votuporanga. Anteriormente, o Claudinho fazia parte do time da Saev.Repercutiu no Instagram uma foto ousada do deputado Fausto Pinato publicada neste fim de semana. É o seu momento “skincare” como cravou na coluna política um jornal de Rio Preto. “Parece ter adotado a máxima das sub-celebridades: vale tudo por uma curtida. Nem que seja postar uma foto com pepino nos olhos”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.