Anote Aí

publicado em 20/04/2021

O superintendente da Saev, Antonio Casali está encarando algumas dificuldades com a qualidade da água na zona Norte (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Os idosos de 65 e 66 anos começaram a ser vacinados ontem, em Votuporanga. Isso foi possível porque, felizmente, doses novas chegaram ontem. Aqui no município, estima-se que 1,8 mil votuporanguenses fazem parte desta faixa etária. Que a vacina chegue a todos.Apesar da boa notícia, quando o assunto é porcentagem vacinada da população Votuporanga fica lá embaixo no ranking, em comparação com as principais cidades da região. Na plataforma Vacina Já, do governo estadual, o município ficou em quarto lugar, passando na frente apenas de Rio Preto, que ficou em último (veja mais na página 3).Mesmo assim, a vacina continua sendo uma “arma” (ou seria “escudo”?) no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Sua função é imunizar as pessoas, para que elas não acabem desenvolvendo um quadro grave da doença, que pode levar à morte. Prova disso é que entre os idosos com mais de 80 anos, que foram os primeiros votuporanguenses da sociedade civil a serem vacinados, a taxa de mortes caiu 11% após o começo da vacinação.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.