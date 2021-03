Anote Aí

publicado em 20/03/2021

O prefeito Jorge Seba evita a palavra “lockdown” para definir as medidas restritivas imposta a partir de amanhã. (Foto: A Cidade)

Muito embora o prefeito Jorge Seba tenha refutado a palavra "lockdown" para as medidas restritivas adotadas em decreto que passa a vigorar a partir deste domingo, dia 21, o "fecha tudo" na cidade não tem outro significado tão apropriado. Só se for o "Estado de Sítio" como insinua o presidente Jair Bolsonaro, para qualificar decretos do "fecha tudo".Seba foi cauteloso na sua entrevista coletiva de ontem, realizada no Parque da Cultura, quando fez uma ampla explanação sobre as medidas tomadas para conter o avanço da pandemia. O chefe do executivo foi acompanhado do secretariado e não deixou pergunta sem resposta. Aliás, algumas perguntas formuladas acabaram se tornando repetitivas. Mas, o assunto foi bem esclarecido.Votuporanga vive a pior crise da pandemia. Jamais poderia imaginar que se chegasse a tal ponto. Infelizmente, nem todos atenderam ao apelo das autoridades da saúde. Espera-se que com o "lockdown" em vigor a recomendação do "fique em casa" seja levada mais a sério. O momento é crítico e ninguém pode se descuidar.