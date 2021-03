Anote Aí

publicado em 04/03/2021

Nélson Augusto, da Apravel Veículos, de bem com a vida e com os negócios. (Foto: Arquivo Pessoal)

O empresário Nélson Augusto, da Apravel Veículo, é um bom papo. Assíduo leitor do “Anote Aí”, o Nélson tem dois temas que ele domina completamente. É PHD na matéria quando se trata de pecuária de qualidade e, também, claro, de negócios de revenda de automóveis que é o seu ramo principal de atividades.Os leilões realizados na Fazenda Panza Agropecuária deram status para os negócios de gado comandados pelo Luciano, seu filho. Hoje os touros criados naquela propriedade agrícola são cobiçados pelos fazendeiros além da divisa do Estado e são comercializados em diferentes pontos do país.Já no ramo de automotivo, a Apravel, com as suas concessionárias em Iturama (MG), Paranaíba e Chapadão do Sul ( MT), com sede em Votuporanga, é uma referência para esta região do Brasil. A linha de camionetes da Chevrolet contínua sendo a “menina dos olhos” para os agricultores. Não tem para quem quer. É preciso entrar na fila de reservas.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.