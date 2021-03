Anote Aí

publicado em 03/03/2021

O deputado Carlão não foi na reunião de sábado para tratar da criação da Região Metropolitana de Rio Preto. Especula-se que foi uma forma de protesto do parlamentar por Votuporanga não ser incluída entre os 35 municípios componentes da nova região (Foto: Assessoria de imprensa)

A coluna política do Diário da Região informa que o deputado estadual e líder do governo na Assembleia, Carlão Pignatari, foi uma ausência sentida na audiência pública do projeto que cria a Região Metropolitana de Rio Preto. O evento deu-se no sábado passado, na Câmara de Rio Preto, com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia.Segundo a notícia, o não comparecimento do deputado Carlão Pignatari, na reunião de Rio Preto, teria sido um protesto pela exclusão de cidades que compõem a sua base eleitoral, especialmente Votuporanga. Consta ainda a insatisfação de outras cidades que ficaram de fora da Região Metropolitana como Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Catanduva.Consta ainda que houve empenho do prefeito de Rio Preto Édinho Araujo para a inclusão de Olímpia entre os municípios da Região Metropolitana. O pedido do prefeito teria sido acatado pelo vice-governador Rodrigo Garcia que afirmou que "o pleito será analisado com base em critérios técnicos definidos pela fundação Seade, responsável pela elaboração do estudo".