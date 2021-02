Anote Aí

publicado em 24/02/2021

Governador João Doria pode apertar ainda mais o protocolo para conter o avanço da pandemia. (Foto: Governo do Estado)

O governador João Doria deve anunciar nesta quarta-feira, dia 24, novas restrições diante do avanço da coronavirus. Consta que novos estudos foram apresentados ao governador exigindo medidas extras de proteção. A meta é de “redução de mobilidades” e da movimentação de pessoas. Todo cuidado é pouco.Ainda, segundo as mesmas fontes de informação, o Estado de São Paulo bateu novos recordes de internações por Covid-19, exigindo novas regras a serem adotadas. As medidas estão previstas para serem anunciadas nesta quarta-feira.Assim, se os prefeitos e dirigentes de entidades do comércio estão chiando das regras impostas até agora pelo governador João Doria, a bronca pode ficar ainda maior. O estado crítico constatado em Araraquara está deixando as autoridades de saúde de “orelha em pé”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.