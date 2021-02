Anote Aí

publicado em 23/02/2021

Adilson Leite, prefeito de Álvares Florence, como muita disposição para o trabalho (Foto: A Cidade)

O secretariado de Jorge Seba já tem uma brecha para repor no tabuleiro. Conforme informa o A Cidade, na sua edição de hoje, o superintendente adjunto da Saev, Aldo Takao Okoti, está limpando a gaveta e pegando o boné. Ele vai embora e diz que é apenas uma decisão pessoal.O Aldo tem prestígio na Saev. Como funcionário tarimbado, há muitos anos a serviço da autarquia, o nome de Aldo Takao foi muito bem recebido quando da indicação do novo prefeito para compor a direção da Saev. A sua saída prematura causa uma certa estranheza.Falando sobre a saída de Aldo, nas rodas políticas, já se especula o sucessor. De cada 10 pessoas ouvidas, 10 apontam que o Marcelo Zeitune, pode estar fazendo o caminho de volta. Hoje ele está como adjunto na secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rodrigo Beleza. Dizem que lá ele não faz falta, mas pela experiência, pode fazer a diferença na Saev.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.