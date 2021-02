Anote Aí

publicado em 02/02/2021

Nas rodas políticas do fim de semana o assunto foi o momento calmo que reina pelos lados da Prefeitura. "Nem parece o começo de uma nova administração", comentou um ex-vereador. Para a maioria da roda, está assim porque o novo secretariado ainda está sendo testado e ainda não há uma opinião formada sobre o seu desempenho.Ainda, segundo alguns observadores políticos, o prefeito Jorge Seba está administrando uma situação complicada. Além do coronavírus que está impactando a economia e provocando reações adversas dos dirigentes do comércio, tem ainda alguns problemas da administração passada que carecem de um cuidado especial, entre eles o caos financeiro.Se pelos lados da Prefeitura pouco se fala da nova administração, a nova Câmara tem dado assunto nas rodas políticas. A sessão de ontem, por exemplo, estava sendo aguardada com expectativa diante de algumas propostas anunciadas. Uma delas é a revogação do projeto que retirava o nome do ex-prefeito Dalvo Guedes do novo prédio da Prefeitura.