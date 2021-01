Anote Aí

publicado em 26/01/2021

O deputado Fausto Pinato (PP) quer uma trégua na disputa entre Dória e Bolsonaro: “Deixem a briga política para 2022”. (Foto: Divulgação)

O Jura está certo. Contudo, não deveria ter usado o Shopping de Fernandópolis como parâmetro naquilo que ele imagina ser um centro de compras muito pequeno. Na verdade, o que o vereador cobra é o North Shopping Votuporanga construído e terminado, assim como foi projetado originalmente.O lançamento do empreendimento North Shopping foi de encher os olhos dos presentes e de orgulho para os votuporanguenses. Presentes no local, representantes das maiores redes de lojas do país, artistas famosos e a grande imprensa focando como um dos maiores empreendimentos comerciais do Noroeste Paulista.O North Shopping Votuporanga impressionou já quando da aquisição da área, onde era o recinto de Exposição. Um ponto nobre que estava sendo cobiçado por grandes empresas. O projeto de construção também contemplava um grande empreendimento, com áreas de lazer, ampla praça de alimentação e uma rede de conceito nacional para operar cinco cinemas.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.