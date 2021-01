Anote Aí

publicado em 19/01/2021

Enquanto Bolsonaro e Doria brigam pela “paternidade” no lançamento da vacina, os profissionais da saúde, lutam para salvar vida e diminuir a estatística da doença. (Foto:Marcos Corrêa/PR)

O dia 20 de janeiro, Dia de São Sebastião, é feriado municipal em duas cidades da região. Cardoso comemora o aniversário da sua emancipação político-administrativa e o município caçula da região Parisi, celebra também o Dia do Padroeiro.Cardoso e Parisi, no passado, foram distritos de Votuporanga. Cardoso se emancipou nos anos 60 e tinha na Câmara Municipal de Votuporanga, na época, o seu vereador Felício Libano que, posteriormente, foi prefeito em Cardoso.Já a história de Parisi é mais recente. A sua emancipação deu-se numa iniciativa do vereador Alzimiro Brantis, que tinha a sua base política no distrito. Alzimiro foi eleito o primeiro prefeito de Parisi. A luta pela emancipação teve como padrinho o então deputado estadual Édinho Araujo, hoje prefeito de Rio Preto.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.