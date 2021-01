Anote Aí

publicado em 13/01/2021

O deputado Itamar Borges em audiência com o vice-governador Rodrigo Garcia. Em pauta o interesse pelas Santas Casas. (Foto:Divulgação)

O recesso parlamentar em Votuporanga termina na próxima semana e já na segunda-feira seguinte, dia 25, acontece a primeira sessão ordinária da atual legislatura. Nas rodas políticas, há expectativa em torno da produtividade da nova legislatura.Políticos mais experientes julgam que a legislatura passada foi prejudicada pelo excesso de suplentes que assumiram cadeiras. De fato, nunca houve tanta posse de suplentes numa legislatura. Isso, certamente, frustra o eleitor que gosta de acompanhar o desempenho do candidato a vereador em que ele votou.Essa é a resposta quando se pergunta como foi a renovação na nova Câmara Municipal. São oito novos vereadores e sete reeleitos. É considerada uma renovação de 55%. A expectativa é com relação aos oito novos vereadores que vão revelar o seu perfil e a sua tendência a partir do dia 25 próximo.