Anote Aí

publicado em 13/01/2021

As eleições passadas e também a disputa pela presidência da Câmara deixaram “feridas” que ainda não cicatrizaram. Não é segredo que até mesmo alguns dos eleitos estão magoados com a decisão (ou omissão) dos seus partidos políticos.A bronca que a gente tem ouvido, reservadamente, sobre as eleições municipais é de postulantes à candidatura de vice-prefeito. Na semana passada, um deles, que pediu para preservar o seu nome, confessou que o seu partido foi omisso no momento de decidir quem seria o vice de Jorge Seba. Ele até fala em abandonar o seu atual partido.A eleição para a mesa diretora da Câmara também deixou descontentamento com o partido. Um dos postulantes à presidência tinha como trunfo para garantir a sua indicação a decisão do seu partido, que na hora H falhou e preferiu somar com o candidato do PSDB.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.