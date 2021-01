Anote Aí

publicado em 07/01/2021

O vereador Osmair Ferrari se justifica: foi questão extrema familiar que o afastou da corrida para a presidência da Câmara (Foto: A Cidade)

A reunião de lideranças partidárias, a princípio marcada para ontem, na Câmara, não aconteceu. Segundo comentários dois partidos políticos com representação no legislativo deixaram de apresentar os seus líderes, o PSDB e o MDB. Assim, a reunião ficou para hoje.O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura do PSB, passou ontem por aqui. Ele elogiou a postura do jornal, ao reportar o episódio da censura ao discurso do Dado, na sessão solene de posse dos eleitos. Para ele, a sua intervenção naquele momento, foi bastante oportuna e teve boa aceitação na sociedade.Jura contou que teve a cautela de rever em vídeo detalhes da sua intervenção, quando pediu a palavra e questionou o presidente da Câmara. Ele disse que tem a consciência tranquila de haver se manifestado. Fez menção também a reportagem do A Cidade que reproduz na íntegra a sua fala.