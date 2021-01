Anote Aí

publicado em 06/01/2021

O presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, reúne hoje com lideranças partidárias para debater a formação das Comissões Legislativas (Foto: A Cidade)

Os vereadores líderes dos partidos com representatividade na Câmara Municipal têm agendado para hoje uma reunião com o presidente Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia. Na pauta tentar buscar um consenso para a composição das comissões permanentes do Legislativo.A formação das comissões está prevista para acontecer na primeira sessão ordinária do ano, marcada para o dia 25 de janeiro. Até lá, e a partir de hoje, começam as articulaçõesA Comissão de Justiça e Redação é a mais expressiva. Cabe aos integrantes daquela comissão avaliar a legalidade de todos os projetos de lei que tramitam na Câmara antes da proposta ser encaminhada para votação no plenário. Normalmente, o presidente da Comissão costuma ser um vereador com afinidade ao presidente da Casa.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.