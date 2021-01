Anote Aí

publicado em 02/01/2021

Chandelly perdeu a presidência, mas grampeou seis colegas fiéis. (Foto: A Cidade)

Nem a eleição da presidência da Câmara e nem o discurso de posse do prefeito, o que ficou marcado na cerimônia dos empossados, ontem, na Câmara Municipal, foi o ex-prefeito Dado ser impedido de fazer uma prestação de contas da sua administração. Ele se retirou do plenário sem esperar o fim da Sessão Solene.Como reza normalmente o protocolo, o prefeito que deixa o cargo tem direito ao seu discurso. Todavia, tornou-se público que o Dado faria uma ampla prestação de contas do seu mandato. O presidente da Câmara que assumia o cargo, Serginho da Farmácia, teria o recomendado ser breve no discurso e o Dado não gostou.Dado, certamente, discordando das determinações do presidente da Casa, preferiu se retirar do plenário, acompanhado da esposa Mônica, ainda quando o prefeito eleito Jorge Seba fazia o seu discurso de posse.