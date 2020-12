Anote Aí

publicado em 29/12/2020

Marcelo Strigari, de muita bagagem no futebol, está procurando novos rumos. (Foto: CAV)

Finalmente, nesta terça-feira, dia 29, o prefeito eleito Jorge Seba anuncia os nomes que faltam para completar o seu secretariado. A expectativa é de que sejam anunciados os nomes dos titulares de duas pastas: Cidade e Cultura e Turismo. A outra, Controladoria, deve ser extinta.Na secretaria de Transparência e Controladoria o secretário no cargo é o Ronaldo Matos. Na Cultura e Turismo está a professora Silvia Stipp e na Cidades o Marcelino Poli. O que se ouve é que nenhum deles vai permanecer no cargo.Pessoas próximas ao Jorge Seba garantemx que a secretaria ocupada pelo Ronaldo Matos vai desaparecer. Não consta da estrutura do novo governo a pasta de Controladoria que deve ser absorvida pela secretaria de Administração.