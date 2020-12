Anote Aí

publicado em 09/12/2020

Dr. Ali e Dr. Hery lavaram a roupa suja na sessão da Câmara de anteontem (Foto: Câmara Municipal)

Repercutiu bem a coluna “Anote Aí” de ontem com os nomes especulados para ocupar secretaria no governo de Jorge Seba (PSDB). Claro que nenhum deles foi confirmado até agora. Sacramentado mesmo só os anunciados na semana passada: Andréa Thomé, para a pasta da Administração; Deosdete Vecchiato, para a Fazenda; e o Dr. Glauton Feltrin como Procurador Geral do Município.Conforme divulgado, o médico geriatra Luciano Melo tomou a frente e liderou encontro que reuniu representantes das principais entidades beneficentes da cidade. A pauta era sugerir ao prefeito eleito a escolha de um profissional técnico (e não político) para assumir a pasta da Assistência Social. Consta que o encontro foi bastante produtivo.Por outro lado, longe dos holofotes, há quem diga que a secretaria de Assistência Social ficará em boas mãos. Adriano Borges, que atualmente trabalha no setor técnico da Pasta, tem a simpatia dos representantes das entidades. Todavia, como o prefeito eleito não tem pretensões de manter quem já está no cargo e fala em renovação geral, o Adriano pode até ser uma exceção. Pode, quem sabe?*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.