Anote Aí

publicado em 20/11/2020

Dr. Jerônimo Figueira, coordenador da Comissão de Transição do Governo. Ele tem pressa (Foto: Reprodução)

O Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho não brinca em serviço. E Jorge Seba sabe disso. Daí a decisão de convocá-lo para coordenar a equipe de transição de governo. Diante disso, o Dr. Jerônimo não perdeu tempo e já oficiou ao pessoal do gabinete a providenciar as prestações de contas de todos os setores da municipalidade.Consta que no ofício remetido ao gabinete, o Dr. Jerônimo elencou uma série de providências a serem tomadas de imediato. A Comissão de Transição, coordenada por ele, demonstrou que tem muita pressa. Pelo lado da Prefeitura consta que a providências já estariam sendo tomadas pelo chefe de gabinete César Camargo.Já comentamos aqui que o novo governo tem pressa. Afinal são pouco mais de 30 dias para a posse do novo prefeito, que acontece no dia 1º de janeiro. A Comissão coordenada pelo Dr. Jerônimo corre atrás do levantamento da atual situação da Prefeitura para que Jorge Seba possa programar pelo menos os 40 dias iniciais do novo governo. E tudo a toque-de-caixa.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.