Anote Aí

publicado em 21/07/2020

Jorge Seba é do Corinthians e pode quebrar a dinastia do Palmeiras na Prefeitura (Foto: A Cidade)

A nossa região vive uma expectativa de ser reclassificada, já para os próximos dias, no plano de retomada da economia. A região está no patamar considerado “fase laranja”, mas existem possibilidades de abertura do comércio com restrições.Contudo, o aumento de casos na pandemia e a alta ocupação de leitos hospitalares por pacientes com Covid-19 tem avançado e em termos de região passa de 74%, um patamar considerado bastante preocupante. Em Rio Preto, fala-se na elevação da região para a fase vermelha só com abertura de serviços essenciais.Em entrevista, o dr. Cristiano Paiva, novo delegado da Polícia Federal em Rio Preto, disse que haverá uma atuação especial no combate a divulgação de notícias falsas, as fake news, durante a campanha eleitoral deste ano. Afirmou ainda que terá como foco investigações para coibir a compra de votos.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.