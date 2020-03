Anote Aí

publicado em 17/03/2020

AleluiaA mobilização deu certo. O CAV, finalmente, venceu e venceu bem o jogo de domingo passado, diante do Sertãozinho (3 a 0). Melhor que resultado foi a disposição em campo dos jogadores mostrando que o time tem poder de reação. Se o campeonato ainda continuar, o CAV tem tudo para sair da zona de rebaixamento.A torcidaMais uma vez ficou provado que a torcida muda o comportamento do time em campo. O CAV foi um time aguerrido que em nenhum momento aceitou a reação do adversário e dominou amplamente a partida. Jogou com a determinação de quem realmente precisava vencer.Os ingredientesA torcida que compareceu na Arena saiu satisfeita, e não apenas pelo resultado. O jogo teve todos os ingredientes: questionamento de penalidade não marcada, bola no travessão, briga envolvendo torcedores e muitas palmas para quem foi vaiado em outros jogos.CasamentoTão importante quanto a vitória foi o “casamento” do time com a sua torcida. Desde a entrada em campo, o CAV sentiu a manifestação de apoio do seu torcedor. Em todos os lances, nos momentos claros de demonstração de garra dos jogadores, não faltaram aplausos e gritos de incentivo. Pela primeira vez, os jogadores que chegaram neste ano sentiram a força da torcida local.O melhorE quem saiu chorando do penúltimo jogo acabou sendo eleito o melhor em campo. A equipe Cidade FM, que cobre todos os jogos do CAV, tinha muitas opções para eleger o “melhor em campo”, mas acabou premiando o zagueiro Mateus Buiate que foi um dos gigantes naquela vitória. Foi um reconhecimento ao jogador também pela sua demonstração de amor à camisa, nos momentos difíceis deste campeonato.LucianoO médico geriatra Luciano Melo, um dos promotores do movimento de levar a torcida para a Arena, ontem, passou pela Cidade FM, onde participou de dois programas. No “Bola em Jogo” agradeceu a grande torcida que incentivou o time, e no “Jornal da Cidade”, como médico geriatra, apontou os cuidados necessários na prevenção do coronavírus.Aliás,Não se fala outra coisa. Todas as medidas estão sendo tomadas em caráter de emergência para conter o avanço epidemia. Os órgãos públicos, a igreja, as empresas e todos os setores da educação e da economia, estão em estado de alerta. O que era apenas um risco para a saúde pública passou a ser um temor para a sociedade.AbastecimentoPessoal que passou pelos supermercados da cidade saiu abismado com o movimento de consumidores. Tem muita gente se precavendo em vista do alerta de agentes de saúde com a recomendação de ficar em casa. Ontem à tarde, num deles, não havia carrinhos para recolher mercadorias, tamanho era o movimento de consumidores. A população está assustada.JesusConforme reportagem da Agência Brasil, o Flamengo informou ontem que o técnico Jorge Jesus apresentou resultado positivo “fraco ou inconclusivo” para o novo coronavírus (Covid-19) no primeiro teste realizado para detectar a doença. Ele foi o único integrante do departamento de futebol do clube a testar positivo nos exames realizados na última sexta-feira (13). A contraprova, afirmou o comunicado rubro-negro, está sendo feita.CuidadosO treinador português, de 65 anos, está sob cuidados do departamento médico e apresenta “quadro estável de saúde”, segundo comunicado divulgado pelo Flamengo. O clube destacou que “reitera o compromisso durante a pandemia do coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana”.EconomiaNa economia, ontem foi mais um dia de nervosismo. A bolsa de valores caiu quase 14% e voltou aos níveis de julho de 2008. Já o dólar fechou acima de R$ 5 pela primeira vez na história.QuaseO governador do Estado de São Paulo, João Doria, e o senador Major Olimpio ficaram perto de brigar, na manhã de ontem, em evento na capital, no Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Os dois trocaram insultos, e os seguranças afastaram o parlamentar.De saída:Bons tempos aqueles que a gente tinha medo apenas do mosquito da dengue