Anote Aí

publicado em 06/03/2020

Antonio Carlos Curti coordena no próximo domingo o Leilão Direito de Viver, do Hospital do Amor

Dia da MulherCom um concerto da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, sob a regência do maestro Mazinho Sartori, acontece hoje, dia 6, no Centro de Convenções, uma homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”. O início está marcado para às 20h30.ELAA apresentação da orquestra da Escola Municipal de Artes tem entrada franca e o repertório será inteiramente dedicado as mulheres. Consta que a programação vai priorizar músicas que tem como título nomes de mulheres. O convite é extensivo a todos.LeilãoOs contabilistas Antonio Carlos Curti e Alício Simioli, responsáveis pela promoção do 9º Leilão “Direito de Viver”, do Hospital do Amor de Barretos, estiveram ontem na Cidade FM. O leilão acontece no próximo domingo, dia 8, na sede do Sindicato Rural.Leilão VirtualAssim, como já vem sendo adotado nos leilões beneficentes que acontecem na cidade, o 9º Leilão Direito de Viver, também será virtual. As prendas são exibidas em telões e com isso evita-se o desgaste emocional e físico dos animais, além de facilitar a organização do evento.PrendasCurte e Alício, durante a entrevista no rádio, explicaram que as doações recebidas não são apenas de animais. Alguns doadores oferecem produtos do comércio e até dinheiro. A promoção em prol do hospital do câncer tem um apelo muito forte e a cada ano supera o sucesso financeiro.Perda de mandatoBeth Sahão, deputada pelo PT de Catanduva, corre o risco de perda de mandato na Assembleia Legislativa após decisão do STF que negou recurso dela, na última terça-feira, dia 3. Ele tenta reverter a inelegibilidade do colega do PT Mário Maurici que teve as suas contas desaprovadas pelo TCE quando dirigia a Ceagesp.Mudança de partidoSobre nota publicada na coluna de ontem, informando possíveis destinos partidários de vereadores, diante da janela que se abre neste período para troca de partido sem risco de perda de mandato, o presidente do MDB local, Eliezer Casali, defendeu os nomes dos novos emedebistas oriundos do partido verde.GarantidoA filiação do delegado aposentado, dr. Ali, no MDB está garantida, segundo o Eliezer. Havia especulação na Câmara de que ele poderia acompanhar o prefeito João Dado que deixou o Solidariedade para ingressar no PSD, de Gilberto Kassab. Eliezer diz que não corre este risco: o delegado vai mesmo para o MDB.Sem rumoJá o vereador Osmair Ferrari só tem uma certeza: no Partido Popular (PP), onde está hoje, ele não fica. Mas, de passagem quarta-feira, pela cabine de transmissão da Cidade FM, durante o jogo do CAV e Audax, Osmair deixou claro que tem convites de diferentes partidos, mas que ainda não decidiu.Falando nisso,O dr. Joaquim Figueira da Costa, do grupo Plan Família, ligou para pedir um voto de confiança ao C. A. Votuporanguense. Na iminência de ser rebaixado neste ano, o dr. Joaquim lembra que ainda há tempo de recuperação e não se pode “jogar a toalha”. E faz um desafio: “neste domingo, em Sorocaba, contra o São Bento, pode acontecer o “milagre” que ninguém está acreditando”. Tomara.Leva o padreO dr. Joaquim lembra que nos jogos decisivos do CAV, no velho estádio “Plínio Marin”, onde o clube arrebatou duas ascensões para alcançar o patamar que se encontra hoje, o repórter Cláudio Craveiro, sempre nos momentos decisivos, apelava para as benções do padre Jair De Marchi, que sempre estava presente na torcida. O padre De Marchi hoje está em Paulo de Faria.A broncaBrincadeiras à parte, o que tem irritado a torcida é forma passiva com que o time do CAV tem se comportado em campo diante de resultados reversos. Erros bisonhos, principalmente na defesa, causa revolta na arquibancada. E o ataque também perde gols incríveis.De saída:Restam cinco jogos para terminar o campeonato. Serão três partidas fora e duas em casa. Matematicamente as chances de fugir do rebaixamento ainda existem. Contudo, o maior adversário do CAV tem sido ele mesmo. Falta atitude, garra e determinação. Falta vontade de vencer.