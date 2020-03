Anote Aí

publicado em 01/03/2020

Renatão Martins, ganha força nosrecentes episódios políticos e volta ao cenário entre os prefeituráveis 2020

ComércioApesar da pesquisa da Associação Comercial apontar que as vendas no comércio atingiram 5% a mais em relação ao carnaval do ano passado, alguns setores admitem que houve queda. Restaurantes e postos de combustíveis que são sempre os que mais lucram fora do recinto da festa estão se queixando.JustificandoUm complexo de hospedagem e lazer montado em frente o recinto do Oba Festival e que acomodou mais de mil foliões com alimentação e conforto, pode ter influenciado na queda de movimento em alguns setores do comércio. Outro aspecto a ser considerado são os foliões que se hospedam em Rio Preto.SkinãoO comerciante Paulo Albertone, do restaurante Skinão, por exemplo, comenta que embora tenha servido muitos visitantes, houve queda num comparativo com anos anteriores. Ele justifica que o seu estabelecimento comercial investiu em pessoal e se preparou para servir com tranquilidade o público que habitualmente frequenta o local durante o carnaval. Masacusa que houve baixa.BuxixoMudando de assunto, a presença do prefeito João Dado (PSD) no carnaval do Oba, na noite de domingo, suscitou diferentes comentários nas rodas políticas. O que mais se questionava era o propalado pedido de afastamento do cargo de prefeito, fato que não se concretizou. Diziam que haviam evidências de que iria se licenciar, mas o prefeito recuou.Apoio externoPor outro lado, no episódio da votação do pedido de cassação do prefeito, que acabou sendo rejeitado na Câmara pelo placar de 9 a 5, a conversa de bastidores era de que houve interferência externa. Nos bastidores diziam que existiram telefonemas do deputado Carlão e do ex-prefeito Junior Marão para influenciar na decisão dos vereadores. Teve até vereador na roda que confirmou esta versão.ElogiosPor outro lado, era elogiado o comportamento do vice-prefeito Renato Martins naquele episódio. Consta que o Renatão teria recebido “sinal verde” do grupão político para uma eventualidade de ter que assumir a prefeitura. Ficou apenas no aquecimento, mas não precisou entrar em campo, o titular se manteve na ativa.Aliás,Há quem diga que os acontecimentos políticos que antecederam o carnaval, envolvendo o prefeito, “cacifou” o vice Renatão. Ele estaria fora de qualquer especulação para uma eventual candidatura em 2020. Contudo,com o que se passou, o seu nome voltou à tona e passou a ser alternativa no grupão caso o Juninho Marão descarte a disputa.A rodaNo segundo andar do camarote do Obao “samba-enredo” que se cantou durante o carnaval foi a sucessão na Prefeitura. Entre possíveis candidaturas estavam todos juntos e misturados: Juninho Marão, Rodrigo Beleza, Celso Penha Vasconcelos, Daniel David, Luiz Torrinha, Valmir do Gramadão, entre outros não menos votados.E o Meidão?O destino político do presidente da Câmara, Mehde Meidão, está sendo discutido. Enquanto o vereador Rodrigo Beleza jura que ele já está no DEM, Rolandinho Nogueira, que foi colega de partido do presidente no PSD, afirma que agora Meidão vai assumir o PL.BernardesMudando de assunto, quem marcou presença na ala vip do Obafoi o votuporanguense Mário César Homsi Bernardes, hoje ocupando o alto posto de diretor geral da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (maior rede hospitalar do Brasil). Ele desempenha suas funções em Brasília.HistóricoMário César Bernardescomeçou carreira em cargo administrativo na Santa Casa local, onde se tornou uma referência na administração hospitalar. Daqui alçou um voo mais alto e assumiu uma rede hospitalar em Recife por onde permaneceu por alguns anos. Hoje trabalha em Brasília e a família reside em Votuporanga.RegistroNunca é demais lembrar que Mário César é filho do saudoso sgto. Mário Bernardes que foi um dos precursores da Associação Antialcoólica de Votuporanga e que tem o seu nome ligado à história daquela entidade pelas campanhas desenvolvidas com garra em prol da entidade.ConviteO deputado Itamar Borges (MDB) é o portador de um convite para uma Sessão Solene, nesta quarta-feira, dia 5, às 9h30, na Assembleia Legislativa de S. Paulo.Na oportunidade será homenageado o presidente do Conselho da União de Vereadores do Estado de São Paulo, Sebastião Misiara, pelos 50 anos de dedicação à causa municipalista.De saída:A atriz Regina Duarte toma posse na Secretaria da Cultura, na próxima quarta-feira, dia 4 de março.A cerimônia será realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto.