publicado em 02/02/2020

Deputado Motta faz lobby para o comércio de Rio Preto não abrir aos domingos

Mãos as obrasNesta semana, finalmente, saiu a pavimentação do trecho da obra antienchente na rua Ceará. Falta agora o quarteirão da rua das Bandeiras que, pelo visto, demanda mais alguns dias. O prazo de entrega daquela obra esgotou-se faz tempo.PrazoNão se pode atribuir o atraso na entrega de obras apenas por conta das chuvas. O correto é se fazer uma previsão do tempo para a execução da obra de forma que não coincida com o período chuvoso.DesgasteEssa obra em andamento na rua Ceará está desgastando ainda mais a imagem do prefeito. São moradores chiando e vereadores criticando na tribuna e teve até quem fez vídeo no local para meter o pau no prefeito. Na defesa o argumento é de que a culpada é a chuva e não a empreiteira. Pode isso?Aliás,O prefeito Dado não tem sido muito feliz com as obras realizadas. A cobertura da Arena, por exemplo, se arrastou pelos últimos três anos e, quando entregue, anunciada como um troféu na prestação de contas do seu governo neste ano, não suportou a primeira chuva para escancarar os defeitos na obra. Cobre o sol, mas não suporta as chuvas.IluminaçãoConsta que o projeto original para a iluminação da Arena “Plínio Marin” estabelece as torres com holofotes apenas do lado das arquibancadas. Se fosse construído assim, a iluminação seria deficiente no gramado e muito provável não aceita pela FPF. Pior é que foi licitada daquela forma.Meia luzSorte é que quem ganhou na licitação não realizou a obra e assim possibilitou a Prefeitura uma nova providência. Consta que uma outra empresa (e agora da cidade) vai assumir a iluminação e refazer o projeto original. Haja paciência!Assim,Esses tropeços com empreiteiras têm provocado um desgaste desnecessário na atual administração. É caso de gestão. Cabe ao prefeito uma tomada de posição e determinar a conclusão imediata das obras em andamento. Parece que outras que estão sendo licitadas está havendo mais cuidado e cobranças no prazo de execução. Parece.E mais,A cobrança do prazo e qualidade da obra é essencial em serviço público. A Câmara tem a missão de fiscalizar. Vamos torcer para que não fiquem “remendos” em obras para a administração futura.OficiosoUma pergunta corrente nas rodas políticas: quem fala pelo prefeito Dado na Câmara Municipal depois que o vereador Daniel David pediu baixa no posto de líder do prefeito? A resposta é que, embora não tenha sido nomeado oficialmente, o dr. Ali tem se manifestado em defesa do Executivo.Aliás,Nas suas incursões pela imprensa no final do ano, quando confirmou que Daniel David havia pedido para deixar o posto de líder do prefeito, Dado desdenhou do cargo e admitiu que não tinha pretensões de convidar outro vereador.PolêmicaA Câmara de Rio Preto retorna do recesso parlamentar na próxima terça-feira, dia 4, e já vota um projeto polêmico. Na pauta os vereadores vão analisar proposta que impede nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha de assumir cargos de confiança na Prefeitura. Bateu na mulher não trabalha mais na Prefeitura.AplicativoOutro assunto em debate em Rio Preto. A Prefeitura vai fiscalizar o uso de adesivo para identificar veículos que prestam serviços de transporte de passageiros na cidade. A medida foi tomada após a Justiça derrubar a maioria das obrigações estabelecidas na lei municipal que regulamenta o serviço prestado pelas empresas naquela cidade.ComércioO novo Plano Diretor em discussão em Rio Preto libera o horário de funcionamento do comércio de segunda-feira a domingo, inclusive em feriados. O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), que é presidente da Federação Estadual dos Comerciários, está fazendo lobby para que o texto seja retirado do projeto.ArgumentosO deputado alega que 70% dos empregos no comércio são exercidos por mulheres. Motta questiona se os serviços públicos também vão funcionar nos finais de semana. “Será que o prefeito vai colocar creches para funcionar aos sábados e domingos?”CrisePara aqueles que falam em crise e pedem economia, o exemplo vem do futebol. Até o poderoso Timão que jogou domingo passado em Mirassol veio de ônibus. A Portuguesa, que joga hoje na Arena, nem hotel e restaurante na cidade reservou.De saída:Torcedores do CAV não perdem o bom senso de humor. Ao saber que a Portuguesa foi treinar lá em Fernandópolis para o jogo de hoje, saíram animados. “Todos que treinam lá não dão sorte. E nem mesmo o time da casa”.