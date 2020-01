Anote Aí

publicado em 29/01/2020

O dirigente do Corinthians, Duílio Monteiro, cotado como futuro presidente, em encontro com o pessoal do jornal A Cidade, no último domingo

O futebolDomingo passado, após o jogo com o Mirassol, tive a oportunidade de conversar um bom tempo com o dirigente do Corinthians, Duílio Monteiro. Ele hoje é o nome mais cotado para assumir a presidência do time. Enquanto ele desdenhava a propalada dívida do clube e enaltecia alguns atletas contratados por ele, como o goleiro Cássio, dimensionava a vida de um dirigente.O empateNa verdade, o Corinthians saiu de Mirassol de cabeça quente. O empate (1 a 1) certamente não estava nos planos nem do mais alheio torcedor de futebol. Impossível comparar o tamanho dos clubes e os salários dos jogadores. Mas, em campo, com a bola rolando, o Mirassol foi muito mais time.Outra dimensãoÉ claro que falamos sobre o C. A. Votuporanguense. Duílio sabia inclusive do resultado do jogo em Taubaté, realizado no sábado. Ele se interessa também pelo andamento da Série A2. É difícil tocar futebol. Mas, se de um lado a realidade do Corinthians é promissora para a sequência do Campeonato, a do CAV, está cada vez mais complicada. E depende muito do resultado de hoje.DesafioQualquer resultado negativo, hoje em Americana, onde o CAV joga diante do Atibaia, sua terceira partida pelo campeonato, pode colocar o clube local em situação de alerta. É que se criou muita expectativa em torno do plantel formado para este ano. E, até agora, o time não rendeu o esperado.CrisePara arrepiar ainda mais o CAV joga no próximo domingo, em casa, na Arena, diante da poderosa Portuguesa de Desportos. Não será um jogo fácil e a responsabilidade de vencer é muito grande. Se não começar a pontuar urgente, o time local pode até entrar em crise com a descrença do público torcedor. O momento é delicado.Por essas e outras,A gente destaca a missão dos dirigentes dos clubes de futebol que vivem os seus dias ao sabor do resultado em campo. O time perde (ou ganha) eles têm que pagar a conta de salários exorbitantes, além de prometer prêmios para buscar a vitória. No final do ano, os jogadores vão embora, independente do desempenho no clube. Os dirigentes permanecem.Sendo assim,Aguardamos com expectativa os próximos jogos do CAV no campeonato. Entre hoje e domingo os resultados podem determinar os rumos a serem seguidos: lutar pela classificação em caso de vitória, ou, no sufoco, já trabalhar para fugir do rebaixamento. Imagine a vida de dirigente que, muitas vezes, trabalha, viaja com o time, torce e ainda põe dinheiro do bolso.Vida de prefeitoMudando de assunto, falando em política, a vida de prefeito também não é nada fácil. Em Catanduva, o prefeito Afonso Macchione (PSB), entrou com quatro ações para barrar leis de vereadores. Uma delas obriga a Prefeitura a entregar cestas básicas durante o recesso escolar. A determinação consta da Lei Orgânica do Município.O castigoEm maio, Macchione foi cassado do cargo de prefeito pela Câmara Municipal por usar ônibus escolares no transporte coletivo. Ele recorreu e voltou ao cargo em dezembro por decisão da Justiça.Os EdinhosO prefeito de Araraquara, Edinho Silva, comemorou nas redes sociais o encontro que teve com o seu xará Edinho Araújo, de Rio Preto. Não foi um encontro de trabalho. Os dois se avistaram no estádio da Ferroviária, domingo passado, durante o jogo Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Paulista.ConfusãoEdinho Araújo (MDB), prefeito de Rio Preto, já teve várias vezes o seu nome confundido com o xará de Araraquara, Edinho Silva. Até a grande imprensa já relacionou atos comprometedores cometidos pelo Edinho, de Araraquara, usando o nome de Edinho Araújo. Na edição seguinte, aparecia a legenda: “ERRAMOS”De saída:A mais nova piadinha que corre na cidade. “Votuporanga está valorizando a sua história e revivendo o passado. A rua Ceará, por exemplo, em dias de chuvas, lembra muito a estrada boiadeira”. Quanta saudade.