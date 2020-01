Anote Aí

publicado em 28/01/2020

Saudoso ex-prefeito Nabuco, lembrado entre os fundadores de Estrela d’Oeste que fez aniversário no sábado, dia 25

Prós e contrasNem todos estão batendo palmas para a construção da nova sede da Prefeitura de Votuporanga. Uma parcela expressiva da sociedade aponta que a obra tem como principal objetivo viabilizar o movimento de pessoas no futuro shopping, cuja construção está emperrada e sem prazo previsto para o término.Alto preçoPara os contrários a construção do novo Paço Municipal, um dos argumentos é que a Prefeitura teria outros locais muito mais apropriados para a nova Prefeitura, inclusive com melhor localização e terreno próprio da municipalidade, como por exemplo, na rua Minas Gerais e também na Bahia, que são pontos melhores centralizados.SugestãoDia desses, aqui na redação, um dos nossos assinantes, sugeriu que a Prefeitura deveria desapropriar aquele prédio inacabado da antiga revenda Chevrolet, no alto da Avenida do Assary. E lascou: “Aquele prédio abandonado, na entrada principal de Votuporanga, é uma vergonha para nossa cidade”.AssaryMudando de assunto, o Assary Clube de Campo, definitivamente, entrou no radar como o clube das grandes realizações. O Baile do “Nêgo Véio”, com Alexandre Pires, agradou em cheio. Foram três horas redondinhas de atração que agitou a galera presente no evento. É uma promoção atrás da outra. A próxima é com a dupla Mato Grosso & Mathias.Em altaA diretoria do Assary está com a bola cheia. Não faltam aplausos em vista do sucesso alcançado em suas promoções. Aliás, Votuporanga está na rota dos grandes shows e hoje não é apenas o Carnaval do Oba! que promove a cidade. Estamos muito bem servidos com apresentações de artistas de primeira grandeza no cenário brasileiro.Aniversário de SPNosso estimado leitor Toninho Lourenço cobrou do pessoal aqui da casa, matéria sobre o aniversário de São Paulo, na edição de sábado passado. De fato, ficamos devendo, mas a nossa prioridade sempre foram as notícias locais e regionais, embora, reconheçamos, que o aniversário da capital mereça destaque.MuseuO governador em exercício, Rodrigo Garcia, destacou nas redes sociais, os 465 anos de São Paulo. Ele inaugurou a sede do Paço das Artes na Capital, museu dedicado à “arte contemporânea”, atribuiu.NabucoNo último sábado, dia 25, a cidade Estrela d’Oeste comemorou 78 anos de fundação. O município que é da nossa região, tem entre os seus fundadores o ex-prefeito de Votuporanga, Hernani de Matos Nabuco.A históriaFundada em 1942, Estrela d’Oeste teve como marco inaugural a construção de uma Capela em louvor à Nossa Sra. Da Penha. Consta que o dia 25 de janeiro foi escolhido como a data da fundação oficial, pois no mesmo dia se comemora o aniversário de São Paulo.O nomeA escolha para o nome da cidade é curiosa. Os fundadores Sylvestre Aidar, Hernani de Matos Nabuco e José Mignolli estavam em dúvidas diante de várias sugestões de nome. Para agradar a todos, eles decidiram escrever todos os nomes sugeridos e colocar dentro de um chapéu para que se fizesse um sorteio. Nabuco sugeriu Estrela d’Oeste e foi o sorteado.OesteNaqueles tempos e até os anos 70 admitia-se que a nossa região era o “Oeste Paulista”. Daí existem tantas cidades que tem Oeste na sua denominação. Mais tarde, convencionou que moramos na região Noroeste e que o Oeste fica lá para a região de Presidente Prudente. Os nomes das cidades, lógico, permaneceram os mesmos.HomenagemJá na sua aposentadoria, o ex-prefeito de Votuporanga, Hernani de Mattos Nabuco foi agraciado com o título de Cidadão Estrelense, numa concorrida homenagem na Câmara Municipal de Estrela d’Oeste. Muita gente de Votuporanga prestigiou o ato.Outros pioneirosAlém de Nabuco, fundador de Estrela d’Oeste, Votuporanga teve entre os seus cidadãos outros autênticos bandeirantes do século 20, que plantaram cidades nesta região. Entre eles é sempre lembrado o pioneiro Rafael Cavalim que fundou as cidades de Valentim Gentil e Dirce Reis.Mira EstrelaEmbora a história destaque como fundador de Mira Estrela, o Coronel Cândido Brasil Estrela, de Mirassol, figura entre os seus fundadores também um votuporanguense, o fazendeiro Salvador Castrequine. Este também teve uma participação ativa no desenvolvimento de Votuporanga.