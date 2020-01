Anote Aí

publicado em 26/01/2020

O dr. Antonio Carlos Francisco está deixando a cadeira na Câmara

CâmaraCom uma sessão marcada para às 18 horas desta segunda-feira, dia 20, a Câmara Municipal de Votuporanga retoma as suas atividades após o recesso parlamentar de fim de ano. A única novidade é a troca de cadeiras: Emerson Pereira assume como titular no lugar do dr. Antonio Carlos Francisco.ReaçãoMas a tendência não é apenas de mudança de cadeiras. Alguns dos vereadores mudam também de comportamento com relação ao Executivo. Se não houver um amplo diálogo, na base do “deixa disso”, a Prefeitura tende a ter muita dificuldade na aprovação dos seus projetos. Tem vereador cuspindo marimbondo quando ouve falar o nome do prefeito.Aliás,Já na aprovação do último projeto do ano passado, quando passou por 7 a 6, matéria que deu aval para a Prefeitura gastar R$ 20 milhões em obras, consta que houve interferência de outras lideranças da cidade para garantir a aprovação. O deputado Carlão Pignatari confessou que pediu a vereadores aliados dele para votar a favor. Juninho Marão também teria ajudado.Valeu medalhaA aprovação do tal projeto de R$ 20 milhões foi tão comemorada que o prefeito Dado decidiu condecorar com a Medalha “8 de Agosto” os vereadores que votaram favoráveis. Consta que a honraria, agora, está sendo questionada na Justiça, em ação proposta pelo vereador Hery Kattwinkel.OposiçãoA rigor o prefeito Dado tem oposição cerrada na Câmara de três vereadores: Chandelly, dr. Hery e Osmair Ferrari. Em compensação conta com três seguidores fiéis: dr. Ali, Vilmar da Farmácia e Daniel David. Os demais tomam posição a gosto do projeto (ou do momento político) e não “de acordo com a lua” como andaram dizendo.Mal olhadoPelos corredores da Câmara, os comentários são de que Chandelly e dr. Hery Kattwinkel já não estão mais comendo do mesmo prato. Tudo isso porque o Chandelly teria comentado que se o Junior Marão for candidato a prefeito, teria o apoio dele. Hery, que também aspira a candidatura, não gostou de ouvir, torceu o nariz e chamou o colega para o meio de campo.Ausência sentidaO vereador Serginho da Fármacia pisou na bola ao deixar de comparecer na audiência de sexta-feira, quando foram tratadas medidas para conter o avanço da dengue na cidade. É que ele foi o pivô do assunto ao denunciar pelas redes sociais o que seria de descaso das autoridades do município a proliferação do mosquito, conforme matéria no A Cidade.DescasoNa verdade esperava-se que o vereador Serginho estivesse presente para debater o assunto com a secretária da Saúde, Márcia Reina, e outros agentes envolvidos no caso. Apesar das providências imediatas que o caso requer, consta que apenas cinco vereadores estiveram presentes no ato. Nesse angu tem mosquitoExpectativaMudando de conversa, pode pintar um nome novo para a corrida eleitoral. Nas rodas políticas nos primeiros dias do ano, ficaram mais distantes aqueles que apostam no “sim” do ex-prefeito Junior Marão. Ele volta da Argentina, onde passa férias com a família, e deve fazer de imediato o seu tão aguardado manifesto. A torcida é para que seja criado um novo dia do “Fico”.GrupãoNo grupão formado pela cúpula tucana o nome em evidência hoje é o do arquiteto e atual secretário de Planejamento, Jorge Seba. Uma segunda opção nunca descartada é do atual diretor da CDHU, o ex-vereador Osvaldo Carvalho. Este já esteve melhor no ranking.Padre GilmarO pároco da Catedral, padre Gilmar Margotto está comemorando 25 anos de Ordenação Sacerdotal, com uma cerimônia religiosa marcada para amanhã. Ele tem uma história de dedicação religiosa (e construtor) em Votuporanga. Primeiro na Paróquia Senhor Bom Jesus e, posteriormente, na Catedral.ConstrutorO Pe. Gilmar tem todos os méritos na remodelação da Catedral. Desde que assumiu a paróquia, ele determinou mãos as obras. É dele a construção do magnífico salão paroquial e do término das obras complementares da então igreja matriz. O melhor postal da cidade hoje tem tudo do trabalho do Pe. Gilmar. É digno de homenagens.ItamarO deputado Itamar Borges (MDB) foi recebido no gabinete do prefeito Edinho Araújo, em Rio Preto, na quinta-feira, dia 23, justamente com a alta cúpula do MDB local. A assessoria de Edinho informou que Itamar se colocou à disposição do prefeito na Assembleia. O deputado tem como pretensão assumir, no futuro, o espólio político de Edinho, como possível candidato prefeito em 2024.De saída:Na Câmara de Rio Preto, o vereador Anderson Branco, protocolou uma moção de repúdio contra a encenação da peça de teatro “O Rei da Vela”. Ele divulgou vídeo em que afirma que uma “vela” usada no espetáculo é, na verdade, um “pênis”. “De vela não tem nada. É uma imagem de um... duas bolas e sem pavio”. O vereador é evangélico.