Anote Aí

publicado em 12/01/2020

Anote Aí (dia 12 de jan)

Homenagens

O prefeito João Dado valorizou tanto a aprovação na Câmara da verba de R$20 milhões que está retribuindo, outorgando a “Medalha 8 de Agosto”, a segunda mais alta honraria do município (só perde para o título de cidadania), a todos os vereadores que votaram a favor do projeto. Foram sete, mas apenas três compareceram no ato de entrega.

O ato

Dadofinalizou a sua exposição de metas para 2020, na sexta-feira, prestando homenagensaos vereadores. Foram agraciados os vereadores Vilmar da Farmácia, Daniel David e o dr. Ali. Eles receberam a medalha e certificado.

A comenda

A Medalha de 8 de Agosto é uma honraria do Poder Executivo, normalmente entregue solenemente por ocasião do aniversário da cidade, para distinguir cidadãos que reconhecidamente prestaram relevantes serviços ao município. Foram poucas concedidas até hoje. Os últimos prefeitos relegaram tal homenagem.

No passado,

Nabuco, Luiz De Haro e João Nucci foram os prefeitos que mais entregaram a Medalha do Município. Nucci chegou a contemplar secretário de Estado, como Francisco de Barros, secretário de Obras, e o deputado Álvaro Fraga, com a comenda de Votuporanga.

Despedida

O chefe de gabinete da Prefeitura, César Camargo, vai embora. Ele anunciou que está deixando o cargo de chefe de gabinete da Prefeitura, na última sexta-feira, dia 10, durante a exposição de obras do prefeito João Dado. Cesinha, como é conhecido, vai trabalhar na iniciativa privada.

Sem surpresa

Cesinha é talvez o mais fiel escudeiro do prefeito João Dado. Ele está a serviço do chefe desde o tempo que o Dado era deputado federal.A sua saída não causa surpresa. Ele já vinha ensaiando a mudança na sua vida profissional há algum tempo. Resistiu até agora por insistência do chefe. Antes da Prefeitura, Cesinha foi secretário executivo da Associação Comercial.

Para entender:

O vereador HeryKattwinkel mandou recado dizendo que “ele não está junto e misturado” como saiu na legenda da foto que ele aparece ao lado dr. Ali e ouvindo o prefeito João Dado. É claro, lógico e evidente que o “junto e misturado” que saiu na coluna “Anote Aí”, refere-se ao que está na foto, e não na ideologia de cada um.

E mais,

Na sua mensagem o vereador aproveita para dizer que foi na apresentação feita pelo prefeito com o intuito apenas de prestigiar o ato. “Fui conferir o que ele (prefeito) tinha para dizer, quais são as obras anunciadas, porque depois vou cobrar”, avisou.

Cobertura

Ao focar no telão a cobertura da Arena “Plínio Marin”,durante a exposição de obras, o prefeito João Dado disse que “o João Carlos cobrou muito a conclusão daquela obra”, dirigindo-se ao jornalista responsável por esta coluna, que estava presente na plateia. Defato, prefeito, e não foi só eu, a torcida também.

Iluminação

O dr. Joaquim tem razão. O cardiologista Joaquim Figueira da Costa sustenta que as obras de conclusão na Arena “Plínio Marin” tiveram sentido inverso. Ao invés da cobertura da arquibancada deveria ter sido feita antes de tudo a iluminação.

E justifica,

Para o dr. Joaquim, algumas praças esportivas tradicionais como o Pacaembu, o estádio da Ponte Preta e muitos outros não dispõem de cobertura, mas têm uma iluminação perfeita parajogos noturnos. Mas agora o negócio é levantar as torres e iluminar o campo.

Rolandinho

Quem reaparece com muito pique para o mundo dos negócios neste começo de ano é o bem-sucedido empresário RolandinhoNogueira. Em reunião ontem com um grupo de investidores locais, Rolandinho já estabelece alguns bons empreendimentos para 2020. O ano tende a ser muito promissor.

Sem política

Rolandinho continua sendo o cacique do PSD (partido de Gilberrto Kassab) em Votuporanga. Mas descarta qualquer possibilidade de candidatura, uma vez que está focado nos negócios da família. Em outra época, Rolandinho chegou a ensaiar uma vida política, até como candidato a deputado. Hoje já não pensa nisso.

De saída: