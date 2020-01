Anote Aí

publicado em 08/01/2020

Anote Aí (8 de jane)

Tensão

Um cachorro, provavelmente, da raça pitbull, tamanho médio e sem coleiras, sendo guiado aos gritos do seu responsável, levou pânico para as pessoas que caminhavam no Centro de Lazer do Trabalhador, segunda-feira, no final da tarde.As mães até seguravam crianças no colo.

Alerta

No local havia muita gente e inclusive crianças. O animal, solto, atacava outros cães domesticados que normalmente acompanham os seus donos nas caminhadas diárias. Foram várias as reclamações e diante da falta de segurança, muitos preferiram ir embora. O temido animal foi filmado e virilizou ontem no Face.

Fica o alerta

Verdade seja dita, nunca uma administração pública fez tanto pela causa animal em Votuporanga como vem sendo feito. Além da Prefeitura, a Câmaratambém tem o seu representante defensor dos animais. Todavia, é preciso estabelecer regras que possam dar segurança à população. É inaceitável transitar com cachorros de grande porte,sem coleiras e pouco amável no espaço de caminhadas.

Cavinho

Mudando de assunto, o Cavinho, como é chamado o time de meninos do C.A.Votuporanguense que disputa a Copa São Paulo Júnior, está fazendo bonito no campeonato. Foram duas vitorias de encher os olhos dos torcedores. E amanhã tem mais. Vamos a Tanabi.

Torcedores

Segunda-feira passada, o Cavinho venceu o Fortaleza por 2 a 0. Além do time em campo, vale ressaltar a torcida. O estádio, em Tanabi, estava com a sua arquibancada coberta completamente lotada, e a maioria da torcida era de Votuporanga.O povão quer futebol.

Falando na Copa,

Ninguém critica a Prefeitura de Votuporanga por desistir de sediar a Copa São Paulo Júnior neste ano. É um alto custo para o município bancar a estadia com alimentação de três delegações de clubes de longe. Na região, neste ano, apenas Tanabi e Bálsamo aceitaram sediar a competição. As outras cidades descartaram.

Convenhamos,

A competição é atrativa e uma autêntica vitrine para os jovens jogadores. Porém, a FPF tem que encontrar meios de realizar o evento sem sufocar as prefeituras. A Federação tem caixa ou os próprios clubes deveriam arcar com as suas despesas.

Prestígio

A alta cúpula diretiva do C.A. Votuporanguense está acompanhando de perto a realização da Copa São Paulo Júnior em Tanabi e em Bálsamo. A conversa é de que alguns jogadores do Cavinho já estão selecionados para formar no plantel da Alvinegra, no campeonato deste ano.

Cartilha do Vereador

Em Rio Preto, o presidente da Câmara, Paulo Pauléra (PP), está informando que vai criar regras para uso da tribuna por parte dos vereadores. Ele explicou que pretende elaborar uma cartilha com dicas de condutas para que os colegas não sejam acusados de uso da máquina pública ou de campanha eleitoral antecipada, informa a coluna do Diário.

Faz sentido

Disciplinar o uso da tribuna em ano eleitoral faz sentido. É que os vereadores são candidatos a reeleição em outubro. Alguns deles podem fazer discurso com conotação política e se dar mal. A propaganda eleitoral é permitida a partir de agosto, mas, mesmo assim, é proibido fazê-la em prédio público, como a Câmara.

Sem TV

A TV Unifev é o único órgão de imprensa eletrônico oficial que cobre as sessões da Câmara em Votuporanga. Por norma da legislação eleitoral, a TV interrompe o seu contrato de transmissão durante o período eleitoral. Assim, o Legislativo local não corre risco de infringir a legislação no causo de excesso de alguns vereadores.

Câmara

Em sessão extraordinária na tarde de ontem, a Prefeitura de Votuporanga foi autorizada pela Câmara Municipal para abertura de crédito especial orçamentário para o exercício de 2020 no valor de R$ 20 milhões para realização das obras antienchentes na av. José Silva Melo e Rua Padre Izidoro, transposição do Córrego do Curtume, construção do Novo Paço Municipal e infraestrutura do 7º Distrito Industrial.

Mudança

O Poder Executivo lembrou que abertura de crédito especial já havia sido aprovada anteriormente pela Câmara, em maio de 2019, no entanto, com a mudança de exercício orçamentário, a Prefeitura precisou enviar novo projeto para a Câmara Municipal. “É o mesmo texto aprovado no ano passado, apenas com a mudança de data para o exercício de 2020”, explicou o secretário Municipal da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini.

Erro