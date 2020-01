Anote Aí

Mudança de partido

Pelo calendário eleitoral, o período de 5 de março a 3 de abril será considerado “justa causa a mudança de partido de vereador para concorrer a eleição majoritária ou proporcional”. Essa “janela” como é chamada está sendo muito aguardada pelos vereadores.

Previsão

Na Câmara de Votuporanga pode acontecer uma revoada em busca dos novos partidos. A tendência é mudança para os grandes partidos. O Solidariedade, por exemplo, que tem uma bancada no Legislativo local tende a perder todos os seus vereadores.

A data

A eleição municipal será realizada no dia 4 de outubro e o segundo turno,no dia 26 de outubro, para cidades que tenham acima de 200 mil eleitores. As convenções partidárias devem ocorrer a partir do dia 20 de julho.

E mais R$200 mil

O ex-vereador Eliezer Casali, que é o novo presidente do MDB local, ligou para o colunista, informando que a nota publicada ontem, dando conta de que os vereadores integrantes do seu partido são os verdadeiros padrinhos da verba de R$1 milhão conquistada junto ao deputado federal Baleia Rossi, em favor da Santa Casa, avisou que tem também mais R$ 200 mil oriundos de uma emenda do deputado estadual Itamar Borges.

Eliezer

O ex-vereador Eliezer não disputou a eleição passada, mas no comando do seu antigo partido, o PV(Partido Verde), ele conseguiu emplacar três vereadores na atual legislatura. Eliezer ainda não deu sinais se vai disputar a eleição neste ano. Mas, com certeza, vai fazer política.

O Patrono

A Prefeitura de José Bonifácio está anunciando que vai asfaltar a estrada vicinal “AntonioPagliarani”, que dá acesso à cidade de Planalto pela rodovia SP-425. A notícia é de interesse daquela região, mas chamou a atenção pelo nome do “Patrono da Estrada”. AntonioPagliarani,de saudosa memória, é um ex-vereador de Votuporanga.

Pagliarani

Ele ocupou cadeira na Câmara Municipal em duas oportunidades. A primeira foi do no governo do prefeito Dalvo Guedes (1964/69) e, na segunda vez, foi no governo de João Antonio Nucci. Aposentou-se como funcionário público lotado na Escola “Uzenir Coelho Zeitune”.E teve uma participação marcante também na fundação da Paróquia Santa Joana, do Bairro Pozzobon.

Homenagem

Pagliarani ganhou nome de rodovia porque antes de ser vereador em Votuporanga ele foi prefeito da cidade de Planalto, onde até hoje é lembrado com simpatia. Os familiares do saudoso vereador continuam residindo em nossa cidade.

É brincadeira

Mudando de assunto, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ao admitir que vai mesmo disputar a reeleição para prefeito de SP, garantiu que vai formar alianças com a maior quantidade de partidos, inclusive da esquerda. E acenou que vai procurar o ex-governador Márcio França (PSB) “se ele não for candidato”. França e Doriaduelaram na eleição para o governo de SP.

Críticas

O presidente Bolsonaro começou o ano bem ao seu estilo. Em sua primeira live de 2020 voltou a atacar o presidente Francês Emmanuel Macron e a jovem ativista Greta Thunberg, a quem chamou novamente de pirralha.

E lascou:

Segundo Bolsonaro,incentivar o turismo na região é uma forma de mostrar“para quem vem de fora que a Amazônia não pegou fogo”.O presidente emendou: “Agora está pegando fogo é na Austrália, eu queria saber se o Macron falou em colocar em dúvida a soberania da Austrália. Aquela menina lá, aquela pequenina (sic) falou alguma coisa também?”, questionou o presidente.

De saída: