Anote Aí

publicado em 04/12/2019

Bom dia, PolizeliEsta quarta-feira, dia 4 de dezembro, é muito especial para o empresário votuporanguense Edinaldo Polizeli e sua família. É que o empresário amplia os seus negócios na cidade e entrega para servir a população o Auto Posto Amigão, na Avenida das Nações, 82. Sem dúvida, uma boa notícia.ParabénsÉ gratificante ver um “filho da terra” investir em novos empreendimentos, gerar novos empregos e divisas para o município. Edinaldo tornou-se conhecido no ramo do comércio. O seu próprio nome popularizou-se com a empresa Polizeli Parafusos. Hoje, bem-sucedido na vida empresarial, ele amplia os seus negócios para a satisfação dos seus clientes e amigos. Votos de sucesso.O pontilhãoA tragédia da madrugada de domingo, envolvendo um ônibus de trabalhadores e uma moto, provocando cinco mortes, voltou a ser questionada pela população a necessidade de um pontilhão de acesso no trevo de Parisi. Ninguém contesta que trata-se um trevo perigoso.RotatóriaNa sessão da Câmara, na noite de segunda-feira, o vereador Serginho da Farmácia reivindicou a construção de uma rotatória mais ampla e bem sinalizada no trevo para que possa oferecer segurança aos que transitam pelo local.CarnavalO trecho de acesso ao Carnaval do Oba! passa necessariamente pelo trevo de Parisi. Em todos os anos a Polícia Rodoviária e o DER montam um esquema especial para garantir o acesso dos visitantes. É um trabalho de fôlego, mas que tem dado resultado. A construção de um pontilhão facilitaria muito o trabalho do policiamento no local.CarlãoNeste começo de semana, ganhou as redes sociais a notícia de que o deputado estadual Carlão Pignatari é o autor de uma lei, aprovada em 2018 pela Assembleia Legislativa, que beneficia a empresa IBF (Indústria Brasileira de Farmoquímicos), com sede em Rio Preto. A empresa produz FDG (18 F), usado no exame para diagnosticar o câncer. O nome do parlamentar é relacionado entre os sócios da empresa.A broncaSegundo consta, a lei aprovada provoca uma mudança na Política Estadual de Medicamentos, impedindo que o governo possa vender o tal produto hospitalar para entidades filantrópicas. Assim, procedendo, a empresa IBF elimina o seu principal concorrente, um laboratório público estadual que integra o Hospital das Clínicas (HC).PrataA notícia aponta também como sócio da empresa a Fundação Pio 12, presidida pelo fazendeiro Henrique Prata, mantenedora do Hospital de Câncer de Barretos. Pela entidade, responde na sociedade da empresa a mãe de Prata, a senhora Scylla Duarte Prata.A defesaO deputado Carlão nega favorecimento a empresa. “Estou privilegiando o Sistema Único de Saúde (SUS)”, garante. Segundo ele, a sua proposta mexeu com a Fundação para o Remédio Popular (Furp). E completou: “Acho que um laboratório público tem de privilegiar a venda para agente público. Para quem atende o SUS”, comentou. Segundo ele, “a lei não trouxe benefício para a empresa em que ele aparece como acionista”.MelhoriasEstive com o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, segunda-feira em São Paulo. Ele retornava de uma audiência onde assinou convênio junto ao governo do Estado visando a liberação de R$ 700 mil para a construção de uma rotatória na rodovia. A obra visa facilitar o acesso a um dos clubes aquáticos da Estância Turística e também do Distrito Industrial daquele município.De bemO prefeito de Olímpia foi para a audiência com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, acompanhado do deputado federal Geninho Zuliani (DEM). O prefeito Fernando Cunha e Geninho eram adversários ferrenhos, mas agora se aproximaram graças à intervenção do vice-governador Rodrigo Garcia.Falando nele,O vice-governador Rodrigo Garcia aparece ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e do procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Smanio, no ato de assinatura a adesão do Estado ao Pacto Nacional Pela Primeira Infância. Em São Paulo são 4,4 milhões de crianças de 0 a 6 anos de idade que participam do programa.Mais casasMudando de assunto, pelas redes sociais, o secretário estadual de Habitação, Flávio Amary, divulgou vídeo em que participa do sorteio de 219 moradias em Fernandópolis. O prefeito André Pessuto (DEM) aparece ao lado do deputado estadual Itamar Borges (MDB) no momento do sorteio.Acredite se quiserAo longo de mais de cinco anos da Operação Lava Jato, em Curitiba, o total de dinheiro recuperado chega a R$ 4.069.514.758,69, tudo por meio de acordos de colaboração premiada, acordos de leniência, termo de ajustamento de conduta (TAC) e renúncias voluntários de réus ou condenados, já efetivamente restituídos.Saideira:Até o momento, desde que foi deflagrada em sua primeira fase, em março de 2014, a Lava Jato já levou a condenação que somam 2.249 anos de prisão para acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa no âmbito da Petrobrás, entre 2004 e 2014. E ainda tem gente que pede o fim da Lava Jato.